Tchad - Covid-19 : dans la Tandjilé, la sensibilisation passe par le porte-à-porte

Les artistes comédiens de la Tandjilé ne voulant pas rester indifférent de la lutte menée par le gouvernement contre le Covid-19, vont de porte en porte ce dimanche pour sensibiliser les ménages de la Tandjilé.



Pour le point focal des artistes de la Tandjilé, Assane Seth, le lavage des mains à l'eau et au savon représente l'un des moyens les plus efficaces et les moins coûteux pour prévenir le coronavirus ainsi que d'autres maladies.



Il ajoute que cette pratique empêche les microbes qui pourraient se trouver sur la peau de causer la maladie.



Assane Seth demande aux parents de contrôler les mouvements des enfants, sachant qu'ils sont les cibles les plus exposées.



"Nous devons également éviter l'attroupement et respecter les consignes des autorités", conclut-il.



C'est la commune de Laï qui est la première étape de cette sensibilisation. La séance de sensibilisation s'étendra dans toute la province de la Tandjilé.