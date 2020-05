Tchad - Covid-19 : "dans les quartiers, les gens ne respectent pas les mesures"

La plateforme Tchad d'abord a distribué dimanche des masques aux couches vulnérables des 8ème et 10ème arrondissements de la ville de N'Djamena.



Plus de 1000 masques ont été distribués pour la deuxième phase de cette opération de distribution, appuyée par des donateurs.



Le coordinateur de la plateforme, Mahamat Saleh Issa, a expliqué que cette opération lancée depuis vendredi, s'est déroulée dans les 5ème et 6ème arrondissements.



"Dans la rue, les gens respectent quelques mesures mais dans les quartiers, les gens ne respectent pas. Nous ne sommes pas ici pour donner des masques seulement mais aussi pour sensibiliser ménage par ménage", a indiqué le coordinateur de la plateforme.



Il a souligné qu'il ne s'agit pas de fuir l'amende mais la maladie, et a invité les ménages au respect des mesures pour freiner la propagation de la pandémie.