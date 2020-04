Tchad / Covid-19 : des citoyens se mobilisent pour venir en aide et sensibiliser

L'association des jeunes tchadiens pour le bien-être social (APTBES) a lancé samedi une journée de sensibilisation contre le Covid-19 au quartier N'Djari, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena. Elle a également distribué des vivres, notamment des plateaux d'oeufs et des packs d'eau.



D’après le président de l’association Ousmane Breme, le but de la journée de sensibilisation est d'expliquer les mesures barrières visant à se protéger au maximum de la pandémie du Covid-19.



Il a rappelé qu'il faut notamment se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon, éviter le contact social, et tousser ou éternuer dans le coude.



Ousmane Breme a invité la population à respecter les mesures prises par les autorités sanitaires. Celles-ci doivent s'accompagner d'une lutte intense et d'une sensibilisation active de tous les jours, "contre un ennemi qui est invisible et qui montre à la face du monde toute sa capacité de nuisance."



L'association s'est fixée comme objectif d'expliquer à la population les mesures barrières, les risques de contamination et les mesures à prendre en cas de doutes sur d'éventuels symptômes.