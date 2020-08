Tchad - Covid-19 : des entrepreneurs présentent leur cabine de détection et désinfection

La cabine est déjà installée dans différents ministères et lieux publics. Le tunnel détecteur fonctionne alternativement avec deux sources d'alimentation d'énergie, à savoir le solaire en cas de coupure d'électricité ou dans les endroits reculés, et l'alimentation électrique classique.



"Il est vrai que ce programme nous a coûté trop cher mais aujourd'hui Dieu merci, nous y sommes arrivés", se félicite Moubarak Sogar.



L'ambassadeur des jeunes entrepreneurs du Tchad, Adam Ismaël Abdramane, a salué cette initiative entrepreneuriale. D'après lui, ce type de projet peut contribuer non seulement à la lutte contre la pauvreté mais permet d'encourager d'autres jeunes à entreprendre, même avec zéro Franc.



Adam Ismaël Abdramane lance un appel au gouvernement afin d'aider les jeunes entrepreneurs dans leurs projets de développement social.