Tchad - Covid-19 : des habitudes qui changent pour les citoyens

A Abéché, l'Organisation humanitaire pour le développement social et sanitaire (OHDSS) poursuit son opération de sensibilisation contre la pandémie du Covid-19. Samedi, plusieurs centaines de citoyens ont été sensibilisés sur les mesures barrières par les membres de l'organisation, notamment à l'hôpital provincial d'Abéché.



La sensibilisation a particulièrement ciblé certains citoyens qui se rassemblement sous des arbres et discutent pendant de longues heures.



Un message clé a été livré sur les mesures à prendre pour éviter cette maladie. L'accent a été mis sur le lavage des mains avec de l'eau et du savon, et la distanciation sociale. Il faut en effet évier les contacts physiques et les rassemblements en groupe, tout en prenant la distance d'au moins un mètre.



Il est également recommandé d'utiliser des produits désinfectants et des caches-nez.