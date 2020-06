Tchad - Covid-19 : distribution de masques, sensibilisation, la mobilisation se poursuit à N'Djamena

La coordination nationale des jeunes pour la paix et le développement du Tchad, dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, a remis aux couches vulnérables de kits d’hygiènes composés de cache-nez et de savons pour appliquer à la lettre les mesures barrières.



Le coordinateur du CONAJEPDT, Mahamat Oumar Ibrahim a dit que la campagne de lutte continuera à sensibiliser la population et à distribuer des masques en vue de lutter contre la propagation du coronavirus au Tchad.