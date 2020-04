Tchad / Covid-19 : dons de la Chine, le ministre de la santé tord le cou aux mensonges

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a fustigé jeudi ceux qui pensent et prétendent à tort que la Chine enverrait du matériel médical pour "empoisonner".



Il s'est exprimé lors de la réception d'un don de kits réactifs, de masques et de matériels de protection offert par la République Populaire de Chine au Tchad, dans le cadre de lutte contre le Covid-19.



"C'est des équipements que les médecins ont besoin pour faire face à cette pandémie. Cette pandémie, nous n'étions pas préparé pour elle. Mais j'avoue, quand on était parti à l'aéroport recevoir 20.000 kits, ça a donné une impulsion aux médecins tchadiens, aux cadres de la santé qui font face à cette pandémie", a souligné le ministre.



Pr. Mahamoud Youssouf Khayal a déclaré que "dans ces dons, Il y a des blouses que les médecins portent pour soigner les malades, il y a des caches-nez adaptés pour les médecins, et j'avoue que ce cache-nez que je porte maintenant, nous l'avons pris de ce lot. Tous ces gens ici, cadres de la santé, portent ces cachez-nez."



"Que les gens ne se fassent pas des idées négatives"



"Désolé pour ceux qui pensent que la Chine nous envoie quelque chose pour nous empoisonner. Désolé. Je suis le premier à le porter. Tous ceux qui sont ici l'ont porté. Que les gens ne se fassent pas des idées négatives. Disons merci, un grand merci à la Chine qui est arrivée au bon moment", a ajouté le ministre de la Santé publique.



Selon lui, "c'est en ce moment que vos vrais amis vous arrivent en aide."



"Nous, au nom du président de la République, au nom du Gouvernement du Tchad, au nom du peuple tchadien, je voudrais transmettre notre satisfaction, la salutation et les remerciements au peuple chinois", a dit le ministre.