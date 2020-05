Tchad : Covid-19 et prière de la fête, le CSAI met en garde contre ceux qui "trompent les fidèles"

Le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), Cheikh Abdedaïm Abdallah Ousman, a appelé lundi les fidèles musulmans à ne pas se laisser tromper par des marabouts qui prétendent que le fait de ne pas effectuer la prière de la fête de Ramadan en commun entrainerait l'annulation du jeune.



"Nous avons entendu que quelques marabouts du quartier ont pris contact avec les fidèles pour se réunir, 100, 200, dans une maison, pour accomplir la prière de la fête. Ils trompent les fidèles pour leur dire : si vous ne priez pas en commun la prière de la fête, votre jeune n'est pas accepté", a déclaré Cheikh Abdedaïm Abdallah.



Il a ajouté que "ça ce sont des mensonges. Je dis ce sont des mensonges clairement. Et nous sommes là en tant que CSAI, s'ils ont des arguments à amener, nous sommes là."



Les fidèles sont invités à prier chez eux en cette période de pandémie. "Je dis et je répète toujours, pour dire aux fidèles : Aujourd'hui, nous ne prions pas dans les mosquées, nous prions chez nous. La prière du vendredi, vous serez demandé par Allah, sauf en cas de nécessité qui vous l'interdit. Nous sommes dans des nécessités, la pandémie de Covid-19 nous a empêché de prier le vendredi", a souligné le secrétaire général du CSAI.



Cheikh Abdedaïm Abdallah Ousman a expliqué que : "La prière de la fête du Ramadan, nous sommes dans une période très difficile, la pandémie. Nous disons à nos fidèles qui nous entendent et qui nous suivent de prier chez eux. Priez dans vos maisons. Il faut l'accomplir comme vous le faites avant la période de la pandémie.



Par ailleurs, Cheikh Abdedaïm Abdallah Ousman a rappelé que les cinq prières quotidiennes sont obligatoires pour le musulman et qu'il s'agit d'un péché en cas de non-respect.