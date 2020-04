Tchad - Covid-19 : ils distribuent des réservoirs d'eau et des savons à N'Djamena

La présidente de l'association "Femme Aussi", Mme. Netoua Ernestine, en collaboration avec le donateur Manas Madjimbaye, a organisé mercredi à N'Djamena, une distribution de réservoirs d'eaux et de savons pour le lavage des mains.



Cette opération de distribution est placée sous le thème "Protégeons nos voisins contre le Covid-19."



L'objectif pour l'association est d'apporter sa contribution afin que la population puisse bénéficier de la couverture d'hygiène, permettant de lutter contre la pandémie du COVID-19.



Selon la présidente de l'association Mme. Netoua Ernestine, "l'objectif de l'association est d'apporter de l'aide aux couches vulnérables dans le cadre l'autonomisation et de la vulgarisation de la femme tchadienne."



"Nous avons organisé cette journée de distribution des matériels d'hygiène pour permettre à la population tchadienne de prévenir et de lutter contre le COVID-19. Comme vous le savez, la pandémie du coronavirus n'est pas loin du Tchad. Notre voisin le Cameroun a confirmé 223 cas aujourd'hui, donc la vigilance est le meilleur outil de prévention contre ce fléau", a-t-elle dit.



L'opération de distribution vise plusieurs liueux de la capitale. Après la rue de 30 mètres ou le quartier Dembé, la distribution va s'étendre à Diguel dès demain.