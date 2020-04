Tchad / Covid-19 : l'ONG Nirvana en appui à l'hôpital militaire de N'Djamena

L'ONG Nirvana en appelle à la prise de conscience de tous, afin de respecter les mesures prises par le gouvernement en terme de respect des règles d'hygiène et d'assainissement.



Elle préconise le lavage des mains avec du savon et de l'eau de javel, d'éviter de se serrer les mains et de se couvrir la bouche avec le cache-nez, tout en évitant le lieu public.



Le directeur général adjoint de l'hôpital militaire d'instruction s'est réjouit de cette initiative.



Jeudi, le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a appelé les tchadiens à une mobilisation générale, à travers les différentes organisations, associations et représentations, afin de barrer la route "à cette maladie insidieuse et rampante qui endeuille nos familles". De nombreuses organisations ont déjà emboité le pas.