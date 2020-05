Tchad - Covid-19 : l'UNDR demande au chef de l'État de "sortir de son mutisme"

Le président du parti UNDR, Saleh Kebzabo, a appelé jeudi le chef de l'État à "sortir de son mutisme et à prendre personnellement la situation en main au lieu de gérer par procuration", face aux évolutions de la crise sanitaire liée au Covid-19.



"En ces temps difficiles où la nation doit être mobilisée pour constituer un front commun au delà des clivages traditionnels, le Gouvernement continue malheureusement sa navigation à vue aux conséquences dévastatrices", a indiqué le leader de l'UNDR qui a formulé plusieurs propositions.



Réautoriser les activités commerciales sous encadrement strict



L'UNDR propose que les grandes villes, notamment sur les grands axes nord-sud et aux frontières, soient immédiatement fermées aux mouvements des personnes à une distance de 25 km pour ce qui concerne N'Djamena et de 10 km pour les autres villes.



"Les marchés hebdomadaires des villages, les marchés de vivres et les boutiques de commerce général, ainsi que toutes les activités commerciales doivent être réautorisés pendant une période précise de la journée et sous un encadrement strict", préconise l'UNDR.



Le parti fait également d'autres recommandations : la dotation en équipements du personnel de santé, se pencher sur les plantes locales afin d'avoir une solution à court terme, l'adoption d'un protocole unique de soins à base de chloroquine et la commande du Covid-Organics ; ou encore le recrutement de 10.000 à 20.000 jeunes sans emploi pour renforcer la sensibilisation.



Détails à suivre.