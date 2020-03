Tchad - Covid-19 : la sensibilisation s'intensifie au Sila

Le gouverneur de la province de Sila, le général de brigade N'Dimabéal Boyalngar Gaucher, a livré ce mercredi un appel et un message vibrant relatif à la pandémie du Coronavirus. Il s'est exprimé au cours d'une réunion tenue avec les autorités sanitaires, administratives, traditionnelle et religieuses de la province.



Le but de cette intensification des actions de sensibilisation est de mettre la population à l'abri du Covid-19. A ce jour, le Tchad enregistre trois cas. Il est l'un des pas les moins touchés de la sous-région.



Dans son intervention,le général Gaucher a insisté sur la responsabilité de tout un chacun car, selon lui, en l'état actuel des choses, il n'existe aucun traitement spécifique. Les mesures d'hygiène et de distanciation sont les seuls remparts contre la maladie du coronavirus.



Le délégué sanitaire de Sila, Dr. Abinon Djelamdé, a précisé que l'urgence en ce moment est de rompre la chaîne de contamination. Dans cette optique, il a invité la population de la province de Sila au strict respect des mesures gouvernementales.



Quel dispositif au Sila ?



Au niveau de la province de Sila, un centre de santé au stade de finition est maintenu pour les cas suspects. Entretemps, Dr. Abinon Djelamdé invite la population au calme et à la discipline afin de venir à bout de cette pandémie qui n'épargne personne.