Tchad - Covid-19 : "la situation est entièrement sous contrôle" (comité de gestion de crise)

Le Comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni mercredi à N'Djamena. Il a évalué la situation épidémiologique liée à la Covid-19.



Selon Chérif Mahamat Zene, ministre de la Communication, malgré une légère augmentation des cas au cours des deux dernières semaines, la situation est entièrement sous contrôle.



Il précise que les équipes déployées sur le terrain sont bien renforcées et poursuivent le traçage des cas contacts.



Le Comité appelle à plus de vigilance et pris de conscience collective pour lutter contre la propagation du coronavirus.



À ce jour, le Tchad a enregistré 1513 cas depuis le 19 mars 2020, dans 17 provinces. L'on note 98 décès et 84 malades actuellement sous traitement.