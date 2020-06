TCHAD Tchad - Covid-19 : le comité provincial du Guéra reçoit un nombre important de kits

Alwihda Info | Par Béchir Badjoury - 13 Juin 2020





Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d’Urgence de Prévention et de Riposte aux effets de la maladie à Coronavirus dans la zone d’intervention du projet PARSAT/RePER, l’Unité de Coordination et de Gestion du Programme de Coopération Tchad-FIDA a décidé d’appuyer le Comité Provincial de lutte contre la Covid-19 du Guéra. C’est précisément avec des kits de lavage des mains et des masques afin de renforcer la prévention de la population du Guéra contre cette pandémie.



La cérémonie de remise officielle de ce don a eu lieu jeudi 11 juin 2020 à la résidence du Gouverneur de la Province du Guéra. Plusieurs autorités civiles et militaires ainsi que d’autres responsables des projets et programmes ont pris part à cette cérémonie.



Au total, 100 kits de lavage de mains, 100 cartons de savons et 3.000 cache-nez ont été officiellement remis.



Le coordonnateur provincial du comité de gestion de crise et de riposte contre le coronavirus dans la province du Guéra, Dr. Ndouwé Djonga par ailleurs délégué provincial de la santé, a remercié très sincèrement le donateur pour ce geste important qui selon lui, vient à point nommé, au moment où la province du Guéra fait face à la pandémie du coronavirus. Il a aussi profité de l’occasion pour exhorter le donateur à continuer à œuvrer dans cet élan.

Prenant la parole à son tour, le coordonnateur du projet PARSAT/RePER Abdoulaye Mahamoud Labit a indiqué que c’est face à l’ampleur de la situation que traverse le Tchad en général et la Province du Guéra en particulier, que le Programme de Coopération entre le Tchad et le Fonds International de Développement Agricole-FIDA, constitué de deux projets, n’a pas pu rester indifférent.



Abdoulaye Mahamoud Labit a aussi signalé qu’en plus de cette action de remise des kits et toujours en appui à la riposte de Covid-19, un renforcement de la résilience de 10.000 personnes à travers la mise en place de 37 tonnes contrôlées des céréales et 300 tonnes de vivres sera réalisé.



« A travers ce don, nous voudrions participer de façon modeste au plan d’Urgence, de Prévention et de Riposte aux effets de la maladie à Coronavirus. C’est donc l’occasion ici d’annoncer que le Programme ne baissera pas le bras et fera tout son possible pour continuer à travailler pour la population rurale et surtout pour la réussite de la campagne agricole » , a conclu le coordonnateur.



Dans son allocution, Paul Mbainadoum Ngartelbaye, gouverneur de la province du Guéra, a saisi l’opportunité pour exprimer sa profonde gratitude au Projet PARSAT/RePER pour cette marque de solidarité agissante manifestée en faveur des populations de la province du Guéra. Il souligne que ces matériels seront remis au sous-comité provincial de sensibilisation contre le coronavirus qui a son tour mettra à la disposition des communautés pour ensuite multiplier les campagnes de masses afin que chacun et chacune puisse s’en servir.



« Je voudrais remercier au nom de toute la population de la province du Guéra, le Projet PARSAT/RePER pour ce geste que nous considérons comme une réponse d’urgence dont la finalité est de permettre aux populations de se protéger avec les cache-nez, et se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Aussi j’en appelle à la prise de conscience de chaque citoyen vivant dans le Guéra au respect strict des mesures prises par les autorités. Levons-nous tous comme un seul homme pour bouter le coronavirus hors de notre province », a enfin laissé entendre le gouverneur de la province du Guéra.





Dans la même rubrique : < > Tchad : L'ONAPE assiste 5000 familles avec des kits alimentaire et d'hygiène Tchad : formations adaptées au système LMD, "le système actuel est devenu obsolète" Tchad - Covid- 19 : "cette bataille nous la gagnerons ensemble", Benaindo Tatola Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)