Tchad - Covid-19 : le directeur de la gendarmerie appelle au respect des mesures barrières

Le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général Djontan Marcel Hoïnati, s'est exprimé samedi au cours d'un point de presse sur le non respect des mesures barrières contre la Covid-19. Il a ensuite effectué des visites inopinées dans des agences de voyage de la capitale, en présence d'éléments de la Commission mixte de lutte contre la Covid-19.



Selon le général Djontan Marcel Hoïnati, il est aujourd'hui constaté avec regret que "certains de nos concitoyens continuent par violer allègrement ces mesures barrières, ouvrant ainsi une voie à de nouvelles contaminations ces derniers jours."



Le directeur général de la gendarmerie nationale rappelle toute la population tchadienne "au respect des différentes mesures qui sont d'ailleurs nettement allégées."



Il en appelle à la conscience de toute les populations afin d'éviter les attroupements dans les places mortuaires et mariages, de respecter la mesure du port obligatoire des masques et l'interdiction formelle de transfert des dépouilles mortelles d'une localité à une autre.



La sous-commission Défense et Sécurité interpelle pour la énième fois la population que le couvre-feu commence de 23 heures à 05 heures du matin. Tous les contrevenants seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur.



Elle demande aux transporteurs urbains et interurbains de respecter les règles d'exercice de leurs activités, et aux leaders religieux et responsables de bars, restaurants et boites de nuit de faire respecter les mesures barrières.