Tchad - Covid-19 : le ministère de la justice suspend toutes les audiences publiques

Le ministre de la Justice, chargé des droits humains, Djimet Arabi, a ordonné mardi la suspension sur l'ensemble du territoire de toutes les audiences publiques dans les cours, tribunaux, justice de paix et ce, jusqu'à nouvel ordre.



Exception est cependant faite des audiences des flagrants délits, des référés qui peuvent se tenir à huis clos et dans le respect des mesures préventives.



Cette décision vise à faire face à la pandémie du coronavirus qui se propage dans le monde.



Visites en prison



Les visites à des détenus dans les maisons d'arrêts ne sont pas interdites mais encadrées. Elles doivent être soumises à un filtrage strict dans l'observation des mesures d'hygiènes placées sous le contrôle des régisseurs, gardiens et du personnel socio-sanitaire des maisons d'arrêts.