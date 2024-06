Tchad : Covid-19, le ministre de la Santé publique répond aux rumeurs et rassure

Le ministre de la Santé publique et de la Prévention a fait une déclaration en présence de la Coordinatrice Nationale de Lutte Contre la Covid-19, concernant les rumeurs de cas confirmés de Covid-19 circulant sur les réseaux sociaux au Sénégal, le 23 juin 2024.



Dans sa déclaration, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a rappelé que toutes les dispositions nécessaires ont été mises en place par l'équipe sanitaire, au niveau de l'aéroport pour détecter d'éventuels cas de Covid-19, et pour assurer une prise en charge appropriée.



Le premier vol des pèlerins est prévu pour aujourd'hui dans quelques heures. « Il faut rappeler qu'il semble y avoir une pathologie présentant les mêmes symptômes que la Covid-19. En médecine, il est essentiel de se baser sur des évidences scientifiques, documentées et vérifiables, ce que nous faisons actuellement », a déclaré le ministre de la Santé publique.



Pour le moment, aucun cas n'a été signalé au Tchad. Les mesures prises sont de nature préventive pour anticiper tout éventuel problème.