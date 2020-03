Tchad - Covid-19 : les 7 annonces de Tigo pour faciliter le quotidien des citoyens

L'opérateur téléphonique Tigo a exprimé mardi sa volonté de faciliter le quotidien des citoyens face à la pandémie du COVID-19. A cet effet, il dévoile de nouvelles mesures exceptionnelles en cette période de crise :



- La diffusion gratuite d'informations par SMS et surtout par l'intermédiaire de nos pages sur les réseaux sociaux concernant les mesures sanitaires arrêtées par les autorités publiques ;

- La suppression des frais de transfert de Mobile Money (Tigo Cash) entre les abonnés TIGO, leur permettant d'envoyer de l'argent gratuitement sans prélèvement de frais de transactions ;

- l'octroi de 50% de bonus sur des achats des forfaits (appels, internet, SMS) via mobile money (Tigo Cash) ;

- l'octroi de 100% de bonus sur toutes les recharges via Mobile Money (Tigo Cash) ;

- la mise sur le marché, des offres internet permettant d'avoir jusqu'à 50% de volume (MB) en plus ;

- une offre spécifique forfait réseaux sociaux, qui, pour rappel est une exclusivité TIGO, permettant aux abonnés de surfer sur les applications Facebook et Whatsapp. Le prix de ce forfait sera revu à la baisse à hauteur de -5% ;

- la baisse des prix des terminaux, modem, routeur et et features phones allant de -7% à -50% du prix.