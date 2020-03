Tchad - Covid-19 : les commerçants du marché à Mil de N'Djamena sensibilisés

Le directeur de la régie du marché à Mil de N'Djamena, Saddam Ahmat Djouma, a demandé impérativement ce vendredi, à tous les commerçants du marché, de prendre des précautions face à la pandémie du coronavirus.



Saddam Ahmat Djouma a insisté sur le port des masques, et le lavage des mains avec du savon régulièrement.



Il compte sur "l'esprit civique de tout un chacun" pour le respect des mesures d'hygiène.



Les recommandations du ministère du commerce



La ministre du Commerce, de l’Industrie, et de la promotion du Secteur privé, Achta Djibrine Sy, a détaillé jeudi une série de recommandations aux commerçants et consommateurs, face à la pandémie du coronavirus.



Les commerçants sont appelés à se désinfecter les mains toutes les heures, veiller à la gestion des flux de personnes dans les marchés, se protéger les mains, la bouche et le nez lors de la manutention de marchandises importées.



Il est demandé aux consommateurs de respecter les mesures d'hygiène, et de bien traiter les légumes et les fruits avant toute consommation.



Respect des prix



Le ministère en charge du commerce a demandé jeudi aux commerçants de respecter les prix fixés par l'arrêté du 22 juin 2019 sur les "Justes prix" en ce qui concerne les produits de première nécessité.



Cet arrêté fixant les prix des denrées alimentaires avait été proposé par la Chambre de commerce, de concert avec les opérateurs économiques tchadiens. Il visait à réduire les prix des denrées de première nécessité pour permettre aux consommateurs d'en bénéficier à un prix abordable.



Face à la pandémie du coronavirus, le risque d'une flambée des prix dans les marchés est redouté par les citoyens.



Les commerçants appelés à sensibiliser



Le département ministériel a également invité les comités de gestion des marchandises et les associations des femmes commerçantes à mener des activités de sensibilisation sur les mesures d'hygiène et d'assainissement dans leurs bases respectives.