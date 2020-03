Tchad - Covid-19 : les commerces à l'arrêt à N'Djamena

Les commerçants du grand marché de N'Djamena ou ceux du marché à mil sont sérieusement impactés ce mardi, suite à la décision des autorités de fermer les lieux de grillade, boutiques et magasins de vente des articles et produits non alimentaires.



Les commerçants ont dans l'ensemble respecté la décision des autorités, à l'exception de ceux qui vendent des produits alimentaires, n'étant pas concernés.



Les commerces de produits non alimentaires ont les portes cadenassées, et ce jusqu'à nouvel ordre. Ce qui a entrainé une forte baisse de la fréquentation des lieux. Une mesure difficile mais nécessaire pour les autorités, afin de protéger les citoyens face à la pandémie du coronavirus.



Cette décision qui concerne l'ensemble du territoire national est venue s'ajouter lundi à d'autres mesures prises par les autorités, interdisant les activités des cabarets, bars, casinos, centres de jeux et restaurants.



Toutefois les pharmacies, les alimentations, les commerces des denrées alimentaires et des produits de premières nécessités tels que : savon, omo, eau de javel, gaz, carburants et lubrifiants, sont autorisés.



Le Gouvernement a attiré hier l'attention des commerçants "véreux qui versent dans la spéculation et l'inflation injustifiées que toute augmentation de prix et de pénurie sera sévèrement sanctionnée."