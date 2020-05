Tchad - Covid-19 : les ministères vont "maintenir le personnel essentiel"

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Mbodou Mbodoumi, a déclaré mardi dans un communiqué, que dans le cadre de la prévention et la riposte contre la pandémie de coronavirus, il est demandé aux différents chefs des départements ministériels de maintenir le personnel essentiel.



Par ailleurs, le ministre a demandé de disponibiliser les matériels de protection et d'hygiène et veiller à l'application stricte des mesures et gestes barrières, en insistant sur le port des masques rendu obligatoire depuis le 6 mai 2020.