Tchad - Covid-19 : les restrictions doivent être "suivies de mesures d'accompagnement"

Fin mars, le ministre des Finances et du Budget a tenu une rencontre avec le patronat et la Chambre de commerce afin d'échanger sur des perspectives visant à éviter un effondrement économique. Les associations de protection des consommateurs, l'opposition ou encore les commerçants ; les appels à des mesures d'accompagnement voire des assouplissements se multiplient au Tchad après une panoplie de restrictions prises par les autorités pour faire face à la pandémie du COVID-19.Le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement (FONAC) "soutient toutes les mesures prises par le gouvernement tchadien. Quel que. soit le caractère contraignant de ces mesures, le FONAC demande aux citoyens tchadiens de s'y soumettre sur l'ensemble du territoire national", estime le coordonnateur Ganghnon Mbaimbal Nadbang.Il souligne également qu'il "n'est pas pertinent de considérer le confinement de 14 jours dont sont astreintes les personnes qui rentrent de l'extérieur comme un emprisonnement."Toutefois, il déplore que "les décisions publiées à ce jour ne soient pas suivies des mesures d'accompagnement". Par exemple, les mesures de fermeture des commerces, sans un soutien conséquent, auront comme conséquence "des faillites en série des opérateurs économiques."Le FONAC préconise de "revenir sur cette mesure et autoriser l'ouverture des commerces au moins deux jours par semaine". Il relève la "non implication par le gouvernement des partis politiques et des associations de la société civile dans la lutte contre le Covid-19."Le chef de file de l'opposition a pour sa part préconisé la semaine dernière un état d'urgence de 20 heures à 5 heures du matin, lors d'une rencontre entre la classe politique et le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République.Mardi dernier, le président du Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC), Dingamnayal Nelly Versinis, a demandé au Gouvernement de rectifier certaines mesures prises pour faire face à la pandémie du COVID-19.Le collectif recommande de permettre aux restaurateurs et aux lieux de grillades de fonctionner en mode vente à emporter ; aux mini-bus de circuler en respectant les normes sanitaires car il constituent le seul moyen de déplacement des populations ; et de discipliner les forces de l'ordre.Il propose également d'associer à la campagne de sensibilisation les leaders d'opinion du secteur privé et de la société civile qui ont une notoriété avérée ; et de mettre à la disposition des médias publics et privés des moyens conséquents pour une sensibilisation d'envergure contre la pandémie du coronavirus.Les conducteurs de taxi sont inquiets face aux restrictions sur les transports . Ils souhaitent que le prix du carburant soit revu à la baisse. Ils proposent également que les taxis soient autorisés à prendre six personnes afin de stabiliser leur situation, tout en prenant des dispositions hygiéniques. Une proposition qui est toutefois contraire au Code de la route.Fin mars, le ministre des Finances et du Budget a tenu une rencontre avec le patronat et la Chambre de commerce afin d'échanger sur des perspectives visant à éviter un effondrement économique.





