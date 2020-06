Tchad - Covid-19 : manque de matériel, le président demande d'accélérer les commandes

Le chef de l'État Idriss Déby a donné mercredi des instructions au comité de gestion de la crise sanitaire afin d'accélérer les commandes de matériel médical face au manque de kits de test de Covid-19 pour tout le pays.



La coordination nationale de riposte sanitaire a évoqué des difficultés, notamment une "inadéquation entre la forte demande de test et le matériel existant."



"La coordination fonde son espoir sur les commandes lancées pour résorber la situation. Le chef de l’Etat a instruit pour que les commandes soient accélérées en vue de répondre promptement et efficacement aux attentes", a indiqué le ministre de la Communication, Oumar Yaya Hissein.



"Sur la base des orientations données le Président de la République, des séances de formation sont organisées à l’attention du personnel médical des provinces et les équipements et kits sont en partie acheminés et d’autres suivront", a dit Oumar Yaya Hissein.



Une situation "préoccupante" en province



Selon la situation épidémiologique présentée par le ministre de la Santé publique, la courbe est légèrement en baisse à N’Djamena. Cependant, elle demeure préoccupante en province, explique la Présidence. De nouveaux cas sont enregistrés dans certaines villes touchées.