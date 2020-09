Tchad - Covid-19 : neuf recommandations aux transporteurs face aux manquements

Le Comité de gestion de crise sanitaire a déclaré mercredi que face aux manquements des agences de voyage et autres propriétaires des bus de transport interurbain, exigeant des passagers deux fois le tarif habituel sans respecter la distanciation sociale, des instructions ont été données au sous-comité concerné et au ministère des Infrastructures à "l'effet d'examiner, en lien avec les corporations concernées, cette situation inadmissible."



Le Comité souhaite qu'une solution urgente soit apportée, tout en faisant respecter les mesures barrières et les recommandations de la Coordination nationale ci-après :

- la mise en place des dispositifs de lavage de mains à l'entrée de l'agence ;

- la désinfection des bus au moins une fois par jour ;

- le respect de la distanciation aux guichets de vente des billets par le marquage au sol ;

- le lavage des mains systématique avant tout embarquement ;

- le respect d'une distance d'au moins un mètre entre les clients à la montée et à la descente ;

- le port obligatoire du masque tout au long du voyage ;

- l'interdiction de toute activité de vente à bord ;

- l'interdiction de transport des passagers dans les allées entre les sièges ;

- l'ouverture des fenêtres du bus pour une meilleure aération.