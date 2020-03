Tchad - Covid-19 : paie des salaires, le ministère des Finances donne des consignes

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, et l'association professionnelle des établissements de crédit ont donné samedi des consignes aux salariés de l'Etat et à ceux du secteur privé pour la paie des salaires de mars 2020.



Pour éviter les attroupements, les accès aux guichets et distributeurs automatiques se feront par quota déterminé par chaque banque suivant la taille de l'agence ou les dimensions de l'abri du distributeur.



A l'entrée de l'agence ou du distributeur, les clients, tout en respectant les règles d'espacement et d'écart minimum entre deux personnes à observer, devront se soumettre au contrôle effectué par un agent sanitaire positionné à cet effet, puis se désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie avec les produits mis à leur disposition.



Des agents de sécurité et de santé seront placés devant les agences et les distributeurs pour veiller à l'observation de ces mesures.