Tchad - Covid-19 : plus d'un millier d'artistes se sont mobilisés depuis le début de la crise

La coordination des artistes tchadiens (CONAT) a lancé jeudi un appel aux autorités sur les répercussions de la crise sanitaire dans le milieu artistique.



"Selon les statistiques provisoires mis à notre disposition par les antennes provinciales de la CONAT, plus de 1487 artistes, toutes les filières confondues sur l'ensemble du territoire national, se sont mobilisés pour la campagne de sensibilisation contre la Covid-19", a déclaré le coordinateur général Masngar Masengo.



La CONAT a adressé ses remerciements au sous-comité de sensibilisation et communication du Comité de gestion de crise sanitaire pour l'appui de 2.5 millions Fcfa octroyé gracieusement aux artistes en guise de motivation pour le travail de sensibilisation réalisé.



Masngar Masengo a appelé les artistes à bien comprendre que la levée progressive de certaines mesures ne signifie pas la fin de la pandémie de Covid-19.



Il a exhorté le Comité de gestion de crise sanitaire à prendre en compte le projet baptisé "Grande riposte artistique contre la pandémie du Covid-19 au Tchad", afin de permettre aux artistes de continuer à mener dans la sérénité et la patience la campagne de sensibilisation, jusqu'à la totale éradication de la maladie.