Tchad - Covid-19 : un avion militaire turc va acheminer demain du matériel

L'ambassade de Turquie au Tchad a annoncé mercredi dans un communiqué que conformément aux accords de don dans le domaine de la coopération militaire signés entre la Turquie et le Tchad les 6 et 21 mai 2020, une deuxième vague de matériels et équipements médicaux sera acheminée demain, jeudi, à N'Djamena.



L'avion militaire turc transportant la deuxième vague est attendu à 17 heures à l'aéroport international Hassan Djamous.



Il s'agit d'un don en complément de celui acheminé le 26 mai dernier.



"Cette donation est accordée par la Turquie au Tchad en signe d'amitié et de bonne volonté, dans le but de soutenir sa capacité de riposte contre la pandémie de Covid-19", explique l'ambassade.