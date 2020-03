Tchad - Covid-19 : un nécessaire "changement de comportement et de mentalité"

Il a appelé à un changement de comportement et de mentalité pour suivre les règles d'hygiène nécessaire et utile pour lutter contre le coronavirus.



Il est donc recommandé la suppression des contacts physiques, des bises et serrements de mains, la fin des attroupements et des grandes manifestations, des déplacements et voyages non indispensables, la promotion du lavage des mains et la mise en place de quarantaine.