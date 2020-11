Tchad - Covid-19 : un nouveau foyer signalé à Goré, au Logone Oriental

Le comité de gestion de crise sanitaire s’est réuni mercredi à la Présidence, autour du ministre des Affaires étrangères, Amine Abba Sidick. Il a procédé à l'évaluation de la situation épidémiologique liée à la Covid-19.



Comparativement aux trois dernières semaines, une très légère réduction des cas positifs est constatée grâce à l'assiduité et aux efforts soutenus des équipes sanitaires déployées dans les provinces affectées.



Si le virus est en passe d’être maîtrisé dans certaines provinces, un nouveau foyer a fait malheureusement son apparition dans le Logone Oriental et plus particulièrement à Goré dans le département de la Nya-Pendé, explique la Présidence. Tout est parti de deux humanitaires opérant dans ledit chef-lieu. De fil en aiguille, le virus s’est propagé



Le comité de gestion de crise sanitaire à travers sa coordination nationale de riposte sanitaire a enregistré à ce jour 15 cas. Pr. Choua Ouchémi invite tous ses compatriotes au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement.



Mardi, des foyers de la maladie ont été notifiés à Berem, Sarh, Maro et Danamadji respectivement dans le Mayo-Kebbi Est et le Moyen-Chari.