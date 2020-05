Tchad - Covid-19 : une brigade mixte au Guéra pour surveiller le respect des mesures

Le gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbainodoum Ngartelbaye, a présidé samedi matin, à sa résidence, une réunion du comité provincial de veille et de sécurité sanitaire.



Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour : une mise au point sur le respect des mesures barrières et ls informations sur le plan de contingence.



Abordant le premier point, le gouverneur a instruit les autorités compétentes afin de faire respecter les mesures telles que le port de cache nez qui est obligatoire, l'interdiction de la circulation à plus de quatre personnes à bord d'un véhicule, et le blocage de tous les entrées et sorties de la ville de Mongo.



Une brigade mixte sera opérationnelle afin de renforcer la surveillance du respect strict des mesures de l'État.



Au deuxième point, le délégué sanitaire provincial, Dr. Ndouwé Djonga, a fait un aperçu sur le plan de contingence. Il ressort de son intervention que la surveillance épidémiologique est renforcée.



Quelques agents sanitaires seront formés dans les jours à venir afin de prendre en charge les personnes infectées.



Plusieurs interventions ont été faites sur le renforcement du respect des mesures barrières face au Covid-19.