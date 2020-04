Tchad - Covid-19 : une organisation féminine de la société civile en faveur de la lutte à Am-Timan

L'antenne provinciale de la Cellule de Liaison et d'Information des Associations Féminines (CELIAF) du Salamat a fait un don à la Cellule provinciale de veille et de la sécurité sanitaire. C'était au cours d'une cérémonie présidée ce mercredi 29 avril, par le secrétaire général de la province du Salamat, Maab MARA.



Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus qui a déjà causé la mort à des centaines de milliers de personnes dans le monde, la mobilisation de tous s'impose et celle de la société civile n'est pas du reste. C'est ce qui a motivé l'Antenne provinciale de la CELIAF du Salamat, à faire un don destiné à la lutte contre le Covid-19 dans la province.



Ce don composé des kits de lavage des mains, des sceaux d'eau, des cartons de savon de ménage, et des masques, a été réceptionné ce mercredi matin à 10 heures au cours d'une cérémonie officielle, organisée à la Cellule provinciale de veille et de la sécurité sanitaire.



Lors de son intervention, la présidente de l'antenne provinciale de la CELIAF, Kaltouma OYOMBONA, a fait savoir que depuis l'apparition du Covid-19 au Tchad, plusieurs organisations de la société civile ont apporté leur contribution. Pour être dans le même sillage, l'antenne provinciale de la CELIAF a jugé utile d'apporter son concours pour lutter contre la pandémie.



Receptionnant officiellement les matériels au nom de la Cellule provinciale de veille, le Secrétaire général de la province du Salamat Maab MARA, a remercié la CELIAF pour ce geste important tout en déclarant que les matériels octroyés par ladite cellule seront immédiatement déployés sur le terrain pour un usage public.



Pour finir, Maab MARA a exhorté les organisations de la société civile à oeuvrer ensemble dans la lutte contre le Covid-19 pour mettre une barrière et bloquer la route à cette maladie.