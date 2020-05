Tchad - Covid19 : au Sila, les acteurs politiques intensifient la mobilisation

Le secrétaire provincial du parti MPS au Sila, Mountassim Mahamat Moustapha, a appelé la semaine dernière, lors d'un point de presse, la population au respect des mesures barrières et à ne pas se jeter dans l'incivisme face au Covid-19.



"La maladie du coronavirus est une réalité. À cause d'elle, le Tchad a perdu plusieurs personnes et a freiné les activités économiques, surtout la province de Sila", a-t-il expliqué.



Selon Mountassim Mahamat Moustapha, dans la zone, l'économie se perpétue malgré la situation sanitaire. Il rappelle que la zone frontalière est un corridor important qui permet de ravitailler les autres provinces avec des denrées alimentaires.



"Bien que la province de Sila n'a pas encore enregistré de cas, cela n'empêche pas de garder la vigilance. C'est à vous, Hommes des médias, de partager le message et d'informer la population avec des messages forts et compréhensibles, car vous jouez un rôle très important dans la situation actuelle", a conclu Mountassim Mahamat Moustapha.