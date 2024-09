Tchad : Création du Fonds de l'OCI pour la jeunesse au Sahel et au Lac Tchad

Le Fonds a été signé et ratifié par le Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères du Tchad, M. Abderaman Koulamallah, lors de la 50ème Session du Conseil des Ministres des Affaires Étrangères de l'OCI, tenue à Yaoundé, Cameroun, les 29 et 30 août.



Ce fonds vise à lutter contre l'extrémisme et à promouvoir une compréhension modérée de l'islam, en accord avec les principes de l'OCI. Le fonds servira à soutenir la formation et la promotion de l'emploi pour les jeunes, leur fournissant les outils nécessaires pour un avenir meilleur, encourager le partage d'expertises entre les États membres pour une coopération régionale efficace.



Il servira aussi à renforcer les mécanismes d'emploi et d'insertion des jeunes dans les communautés du Sahel et du Bassin du Lac Tchad et mettre l'accent sur des programmes de réhabilitation et de formation professionnelle pour permettre aux jeunes de contribuer au développement durable.



Ce fonds est crucial pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui peuvent entraîner l'enrôlement des jeunes dans des groupes extrémistes.



En fournissant des opportunités de formation professionnelle et un soutien pour les projets, le fonds vise à aider les jeunes à construire un avenir meilleur.



La mise en œuvre de ce fonds représente un pas décisif vers un avenir prometteur pour les jeunes de la région, leur permettant de jouer un rôle actif et positif dans leurs sociétés.

En résumé, cette initiative de l'OCI est un effort significatif pour soutenir les jeunes dans une région vulnérable et pour promouvoir la paix et le développement à travers l'autonomisation et l'insertion sociétale.