Tchad : D-TV annonce des offres sur ses abonnements et décodeurs TV

L'entreprise D-TV annonce des promotions sur ses offres TV en cette fin d'année 2020. Le décodeur est au prix de 5000 Fcfa, de même que l'abonnement, contre 7500 Fcfa auparavant. Le bouquet comprend 127 chaines et une dizaine de radios.



L'entreprise D-TV a pour ambition sociale de s'imposer dans le développement de la télévision numérique et l'accès à faible coût sur le marché. "Aujourd'hui, notre entreprise progresse davantage et a le prix le plus bas sur le marché afin d'accompagner le gouvernement dans sa politique en matière de l'éco-numérique inclusif", souligne Macka Adoum Diar, cheffe du service commercial.



La stratégie de D-TV est de couvrir intégralement le Tchad, fidéliser les clients avec sa qualité image HD et son coût d'accès qui est le moins cher sur le marché. L'entreprise entend assurer dans les années à venir la couverture intégrale du pays pour la satisfaction inclusive des consommateurs tchadiens.