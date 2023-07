Tchad : DJ Kerozen enflammera la soirée de Gala du Rotary-club

Chaque année, le 1er juillet marque le début de la nouvelle année rotarienne. Pour l'année 2023-2024, les rotariens du District 9150 organisent une cérémonie de passation des charges entre le gouverneur sortant, Pierre Haviarimanah du Burundi, et le nouveau gouverneur, Saleh Kebzabo du Tchad. Dans ce cadre, DJ Kerozen, accompagné du président du comité d'organisation de la cérémonie, a tenu une conférence de presse conjointe ce jeudi 6 juillet à l'hôtel Radisson Blu pour annoncer la soirée de Gala.



Lors de la conférence de presse, Hassan Sylla Bakary, président du comité d'organisation, a expliqué la nature du Rotary-club et les activités menées par cette organisation au Tchad depuis 1958. Il a souligné que le Rotary-club est un mouvement de femmes et d'hommes qui s'engagent à consacrer une partie de leur temps, de leurs ressources et de leur cœur pour aider ceux dans le besoin.



Hassan Sylla Bakary a précisé que le Rotary-club se concentre sur les actions plutôt que sur la politique ou la religion. Il a également évoqué les nombreuses actions entreprises par le Rotary-club grâce aux cotisations de ses membres, telles que la construction d'écoles, l'installation de puits d'eau, le soutien aux femmes handicapées à travers des activités génératrices de revenus, des bourses d'études et des fournitures scolaires pour les jeunes. Il a également souligné l'engagement du Rotary-club dans la lutte contre la poliomyélite, l'aide aux réfugiés soudanais et l'assistance en cas d'inondations.



DJ Kerozen a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et a appelé la population tchadienne à prôner la paix et l'amour. Il a également annoncé qu'une partie de son cachet de concert serait consacrée à des dons en faveur des orphelinats du Tchad, soulignant son engagement envers les personnes vulnérables.



En réponse à une question d'un journaliste qui évoquait certaines critiques qualifiant le Rotary-club de secte, Marceline, ancienne gouverneure du District 9150 du Rotary-club, a répondu avec ironie que si aider les personnes dans le besoin qualifie le Rotary-club de secte, elle était fière de faire partie de cette "secte" en tant que maman.



Élu pour une durée d'un an par ses pairs rotariens, Saleh Kebzabo a présenté le thème qu'il souhaite développer : "Créons de l'espoir dans le monde". Le District 9150 du Rotary-club couvre dix pays, dont le Burundi, le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé et enfin le Tchad.