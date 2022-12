Tchad : DTV lance des Music Awards pour valoriser les artistes

Fatimé Al-Khalil Idriss, chef de service commercial à DTV, affirme qu'au Tchad, les artistes musiciens ne sont pas respectés à leur juste valeur et sont incapables de vivre de leur art contrairement à ce qui se passe sous d'autres cieux. Les sonorités étrangères sont généralement privilégiées dans des snacks bars au détriment de la musique tchadienne. Cela rend donc difficile la consommation de la musique locale, indique-t-elle.



"ll suffit que l'on prenne comme base l'année 2022, vous n'allez pas compter 10 albums d'artistes tchadiens sur le marché, contrairement à un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun où vous pouvez compter plus de 30 albums", affirme Fatimé Al-Khalil Idriss.



"C'est dans cette optique que nous souhaitons réveiller la conscience nationale sur la consommation de la musique tchadienne. Que vous soyez Dj, barman, animateur radio, jouez plutôt la musique tchadienne, au lieu de jouer plus la musique étrangère", exhorte-t-elle.



Selon Fatimé Al-Khalil Idriss, l'idée première d'organiser les Music Awards est de booster les artistes locaux en leur donnant des prix en signe de reconnaissance et de récompense. "Nous avons retenu 15 catégories qui ont été envoyées vers des personnes avérées qui sont des animateurs radios et TV, promoteurs évènementiels, managers et autres personnes dans le monde du showbiz tchadien", conclut-elle.