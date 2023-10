Tchad : "Daballaye" oeuvre pour l'éducation des filles à Linia avec 375 parrainages

La Conseillère nationale de transition, Sahoulba Brahim Gabdou Née Khadidja, marraine du projet, a souligné que l'éducation est la clé du développement. Elle a encouragé les parents à envoyer leurs filles à l'école pour qu'elles puissent être instruites et devenir des leaders de demain. Elle a exprimé sa gratitude envers les partenaires qui soutiennent la politique éducative, en particulier l'éducation des filles.



Le délégué provincial de l'éducation et de la promotion civique du Chari-Baguirmi, Mahamat Kalirim, a salué cette action, estimant qu'elle contribuera à l'augmentation du nombre de filles à l'école et à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Il a encouragé les parents à envoyer massivement leurs enfants à l'école, en particulier les filles, et à mettre fin aux pratiques traditionnelles néfastes qui affectent la socialisation des filles.