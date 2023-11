Tchad : Dago Yacouba passe le flambeau à Aziz Mahamat Saleh au sein du MPS

Dans son discours, Dago Yacouba a reconnu la contribution de l'ensemble des secrétaires généraux à l'œuvre du parti, en adressant une mention spéciale au Dr Haroun Kabadi, secrétaire général du MPS, pour ses efforts notables dans le développement du parti.



Dago Yacouba a encouragé les militants à rester unis et focalisés sur l'objectif commun, surtout durant cette période de transition délicate pour le Tchad. Il a exprimé sa conviction que son successeur, fort d'une riche expérience et d'excellentes capacités de gestion, répondra aux attentes du parti. Tout en souhaitant plein succès à Aziz Mahamat Saleh, il a appelé ses anciens collègues à lui accorder leur entière confiance.



"Bien que je me retire du poste de premier Secrétaire général chargé de l'administration, je resterai engagé et actif au sein du MPS. Je suis pleinement disposé à collaborer avec la nouvelle direction", a déclaré Dago Yacouba pour conclure.