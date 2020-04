Tchad : Déby annonce une prise en charge de l'eau et l'électricité pendant 3 mois

Le président de la République Idriss Déby a annoncé mardi, dans un message adressé à la nation, la prise en charge par l’Etat des factures d’électricité de la Société Nationale d’Electricité pour les usages domestiques de la tranche sociale pendant trois mois, y compris les abonnés en prépaiement.



Il a également annoncé la prise en charge par l’Etat de toutes les consommations d’eau facturées par la Société Tchadienne des Eaux ou les Comités de Gestion aux ménages sur toute l’entendue du territoire pendant six mois, à compter du 1er avril 2020, y compris aux bornes fontaines publiques.



Idriss Déby s'est félicité des efforts d'acteurs publics et privés face à la pandémie, ajoutant que le pays reste relativement épargné comparativement à d'autres contrées. "Mais nous devons rester sur nos gardes et redoubler de vigilance pour ne laisser aucune chance au coronavirus de se répandre dans notre pays", a-t-il dit.



C'est son deuxième discours sur la situation du Covid-19 après celui du 24 mars dernier.