Tchad : Déby appelle à "user de tous les leviers financiers" pour accroitre les recettes

A l'issue de l'adoption du projet de loi des finances 2019, le président de la République, Idriss Déby s'est adressé ce vendredi 30 novembre aux membres du gouvernement, au cours d'un conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu à la Présidence.



Il a donné des "instructions fermes" en vue de procéder au réajustement de certaines rubriques, d’user de tous les leviers financiers, fiscaux et budgétaires susceptibles de permettre l’atteinte de ces objectifs visant à soutenir la croissance, à diversifier l’économie, à développer l’emploi et à consolider le redressement des finances publiques.



Le Conseil a également suivi une communication du ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar, relatif au programme appuyé par la facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international et les enjeux liés à la troisième revue qui augurent des résultats promoteurs.



Le ministère des Finances et du Budget recommande de continuer d’accorder une attention particulière à la poursuite des efforts pour la mobilisation des recettes domestiques hors pétrole et à la maitrise des dépenses en vue d’un aboutissement heureux des revues à venir.



Il est prévu, au titre des dépenses, l’organisation des élections législatives et communales au cours du second semestre 2019.