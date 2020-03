Tchad : Déby décide de rester au Lac pour diriger des opérations militaires

Le président de la République Idriss Déby va rester dans la province du Lac pour diriger personnellement des opérations militaires contre Boko Haram. Il"refuse de rejoindre son bureau à N’Djaména", après un déplacement mardi à Boma, au Lac, où l'armée a subi hier une attaque meurtrière de Boko Haram, faction d'Aboubakar Shekau.



Selon la Présidence, le chef de l'Etat a décidé de s’installer pour un temps à Bagasssola pour coordonner et diriger personnellement les opérations.



"Je refuse cette défaite et la réplique doit être foudroyante", a lâché Idriss Déby.



"Le combat était acharné. Malgré la surprise de l’attaque, nos forces armées ont héroïquement défendu la localité. Le bilan est lourd de deux côtés. Le camp est transformé en un champ de ruines", explique la Présidence.



Le Président de la République a mis une trentaine de minutes pour constater l’ampleur des dégâts avant de tenir une réunion de guerre avec les chefs militaires en opération dans la zone.



Parmi les consignes militaires et des instructions, Idriss Déby a ordonné la dotation de l’armée en hors bord. « S’ils viennent en hors-bord et nous attaquent à pied, utilisons les mêmes moyens pour les attaquer dans leurs cachettes », a instruit le Président de la République.



Le premier bilan est de 92 morts et 47 blessés du côté de l'armée, tandis que Boko Haram est parvenu à emporter ses morts, une dizaine.