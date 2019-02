TCHAD Tchad : "Déby est un leader qui n'a pas d'égal", Mahamat Zene Bada

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 16 Février 2019 modifié le 16 Février 2019 - 00:59









"Vous avez dans ce stade Idriss Mahamat Ouya le Tchad en miniature qui est venu vous donner son soutien, qui est venu témoigner sa reconnaissance parce que depuis 1990, je dirais même depuis 1982 pour moi qui vous connais bien, et j'irai même un peu en arrière depuis 1979, il y a 40 ans, vous avez réservé 40 ans de votre pays pour le Tchad", a déclaré le secrétaire général du MPS.



"Quoi de plus normal que le peuple tchadien témoigne aujourd'hui sa reconnaissance à un Homme, à un leader qui n'a pas d'égal. Oui, Monsieur le Président, je ne parlerai pas beaucoup parce que moi j'ai parlé pendant tout une semaine. Ce qui s'est passé depuis le 28 janvier, écoutez moi bien jeunes gens, n'eut été la vigilance, la persévérance, l'intelligence et l'esprit stratégique et tactique du président de la République, aujourd'hui le Tchad sera déstabilisé, il n'y aurait plus d'universités. Il n'y aura pas de partis politiques mes chers amis de l'opposition", selon Mahamat Zene Bada.

"Ne vous fiez pas à ce qui se dit. Si le président ne s'est pas levé et si la France n'est pas venue à côté de lui pour pouvoir l'aider, actuellement nous ne serons pas un pays. Nous serons revenus au Tchad à l'état néant. Il y a une nouvelle renaissance du Tchad après ce qui s'est passé. Si on se met à vous le dire dans les détails, tout le monde aura la sueur froide. Tout le monde le sait bien parce qu'il n'y aura pas cette paix. Moi je porte les stigmates de la guerre. En 1979 j'ai donné ma vie pour le pays. Je connais ce que sait que la guerre. C'est pour cette raison que vous devriez vous levez tous à travers le pays afin de dire non au terrorisme, non à ceux qui veulent mettre le Tchad à feu et à sang, dire non aux aventuriers. Pour le reste le président, pour nos amis on saura s'en occuper", Zene Bada.

D'après le secrétaire général du MPS, il y a des lois qui régissent les partis politiques, leur fonctionnement, leur existence et aussi leur dissolution. "Nous savons demander cela, nous savons lire, M. le président, de ce côté là dormez, occupez-vous de l'aspect militaire, M. le président, pour le reste on s'en chargera. Surtout M. le président, n'oubliez pas de nous tracer la ligne. Il faut que de temps en temps on se rappelle que nous sommes dans une République. Tracez nous la ligne rouge, et laisser nous contrôler le reste", a conclu Zene Bada. Le secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), Mahamat Zene Bada, a prononcé un discours galvanisateur ce vendredi 15 février au stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena, où a eu lieu un meeting en présence du chef de l'Etat."Vous avez dans ce stade Idriss Mahamat Ouya le Tchad en miniature qui est venu vous donner son soutien, qui est venu témoigner sa reconnaissance parce que depuis 1990, je dirais même depuis 1982 pour moi qui vous connais bien, et j'irai même un peu en arrière depuis 1979, il y a 40 ans, vous avez réservé 40 ans de votre pays pour le Tchad", a déclaré le secrétaire général du MPS."Quoi de plus normal que le peuple tchadien témoigne aujourd'hui sa reconnaissance à un Homme, à un leader qui n'a pas d'égal. Oui, Monsieur le Président, je ne parlerai pas beaucoup parce que moi j'ai parlé pendant tout une semaine. Ce qui s'est passé depuis le 28 janvier, écoutez moi bien jeunes gens, n'eut été la vigilance, la persévérance, l'intelligence et l'esprit stratégique et tactique du président de la République, aujourd'hui le Tchad sera déstabilisé, il n'y aurait plus d'universités. Il n'y aura pas de partis politiques mes chers amis de l'opposition", selon Mahamat Zene Bada.D'après le secrétaire général du MPS, il y a des lois qui régissent les partis politiques, leur fonctionnement, leur existence et aussi leur dissolution. "Nous savons demander cela, nous savons lire, M. le président, de ce côté là dormez, occupez-vous de l'aspect militaire, M. le président, pour le reste on s'en chargera. Surtout M. le président, n'oubliez pas de nous tracer la ligne. Il faut que de temps en temps on se rappelle que nous sommes dans une République. Tracez nous la ligne rouge, et laisser nous contrôler le reste", a conclu Zene Bada.





Dans la même rubrique : < > Tchad : la Présidence se félicite de la "forte mobilisation" au stade Déby : "Ceux qui cherchent à déstabiliser le Tchad, m'auront sur leur chemin arme à la main" Tchad : "on a perdu beaucoup d'argent avec la gratuité des soins", ministre Santé