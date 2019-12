Tchad : Déby met en garde contre l’expression virtuelle sur les réseaux sociaux

Le président de la République Idriss Déby a mis en garde mardi contre "les tentations funestes exprimées ici et là dans le dessein abject de susciter une division artificielle des tchadiens sur des bases claniques, géographiques ou confessionnelles".



Il s'est exprimé dans son traditionnel message adressé à la Nation, à la veille de l'année 2020.



"Le peuple Tchadien est Un et indivisible dans sa riche diversité socio-culturelle. Je mets en garde cette génération des tchadiens qui n’a connu ni l’exil humanitaire, ni la guerre civile, ni la dictature, et qui n’a pas conscience de l’intérêt commun à préserver la concorde nationale", a expliqué le chef de l'Etat.



Selon lui, "cette génération doit comprendre que l’expression virtuelle que permettent aujourd’hui les réseaux sociaux peut engendrer des blessures réelles susceptibles d’attenter au pacte républicain et à la cohésion sociale."



Il a ajouté qu'il est "de la responsabilité et de l’intérêt de tous les Tchadiens de rejeter les discours de haine et de division d’où qu’ils proviennent."



Il a invité "chaque Tchadienne et chaque Tchadien à privilégier l’entente fraternelle qui doit être la matrice de notre vie en communauté."