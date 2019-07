Tchad : Déby reçoit les politiques et annonce le paiement des subventions des partis

Le chef de l’Etat, Idriss Déby Itno, a rencontré ce mercredi au Palais présidentiel la classe politique tchadienne. Le processus électoral, la mise en place d’une nouvelle équipe du Cadre National du Dialogue Politique (CNDP), le paiement des subventions des partis politiques, ont constitué l’essentiel de cette rencontre.



Le paysage politique tchadien est marqué ces derniers jours par la mise en place des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et le renouvellement de l’équipe dirigeante du CNDP.



Des leaders des partis politiques se plaignent de la non implication de leurs militants dans ces démembrements. D’autres réclament la désignation d’une nouvelle équipe au CNDP car le mandat actuel est arrivé à terme.



Avec le président de la République, Idriss Deby Itno, toutes les questions politiques brulantes de l’heure ont été abordées sans ambages, ce 10 juillet.



Sur le CNDP, il a été convenu que l’opposition et la majorité désignent leurs membres pour siéger dans cette institution.



Le rendez-vous est pris pour mardi 16 juillet 2019, au cours d’une nouvelle rencontre pour avaliser la liste des membres désignés.



Selon le processus tournant, après la majorité, c’est autour de l’opposition de prendre les rênes du CNDP.



En ce qui concerne la CENI, le président Idriss Déby Itno, rappelle que, les membres sont désignés par les partis politiques eux-mêmes. Il appelle les leaders politiques au calme et au sens du respect du processus.



Le chef de l’Etat regrette les querelles qui crispent le climat politique. Selon lui, l’on ne peut pas exiger des élections législatives et opter pour des attitudes qui retardent le processus.



La bonne nouvelle pour les partis politiques, le président de la République leur annonce que les subventions permettant le fonctionnement des partis politiques seront payées par le ministère des Finances incessamment.