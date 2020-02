Tchad : Déby veut la "réussite totale" du PADLFIT et avertit contre les détournements

Une région enclavée à fort potentiel agro-sylvo-pastoral



Le chef de l'Etat a expliqué que la Tandjilé est une province "qui est complètement enclavée mais qui a un potentiel extrêmement important en terme agro-sylvo-pastoral, avec une population qui dépasse les 800.000 habitants. Il y a beaucoup d'opportunités. Le développement à la base, c'est-à-dire toucher le monde rural est un début essentiel de ce programme. Toucher les couches les plus vulnérables, c'est un des objectifs de ce programme. Toucher les couches les plus pauvres est l'un des objectifs de ce programme. Il s'agit de construire réellement le Tchad par rapport au PND, à notre vision à nous, tchadiens."



Plusieurs ministères sont concernés pour la mise en oeuvre de ce programme sectoriel. Le président a estimé que "c'est une épreuve que le gouvernement doit réussir" et a affirmé avoir confiance au ministre de l'Economie et de la Planification du développement ainsi qu'au Gouvernement "pour la conduite sereine de ce programme avec une réussite totale."



"Je met en garde, nous sommes habitués à des programmes où des sommes importantes sont consacrées et à la fin on nous amène des voitures utilisées trois ans, quatre ans, et le programme est terminé, fermé, il n'y a rien derrière. Ça, ca ne pourra pas se faire parce que je vais suivre personnellement le programme que nous avons initié", a souligné le président.



"Un euro, un dollar, un Franc CFA, doit être su là où on l'a jeté, là où on l'a mis. Ca doit toucher directement les populations tchadiennes", a conclu Idriss Déby.