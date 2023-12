Tchad: Défi majeur pour les agriculteurs du Guéra cette année, marquée par une récolte particulièrement faible.

Selon les rapports de certains agriculteurs de la province, la récolte de cette année est loin d'être satisfaisante. En réponse à cette situation, Moussa Hassan Rahma, le président provincial des producteurs du Guera, a recommandé aux agriculteurs de conserver avec prudence leur production agricole. Il les a encouragés à ne pas vendre précipitamment leur récolte et à demeurer actifs pendant la saison sèche.



Il a été rapporté qu'un producteur qui avait récolté plus de 50 sacs les années précédentes n'a pu en obtenir que moins de 20 cette année.



Le rendement faible représente un défi majeur pour les agriculteurs de la région, mettant en évidence la nécessité de stratégies d'adaptation et de soutien renforcé pour faire face à ces conditions climatiques défavorables.