Tchad: Des avancées dans le financement de l'initiative "50 000 emplois décents pour les jeunes"

M. Ousman Abbas a rassuré les bénéficiaires de la seconde vague de financement que leur situation est en cours de traitement. Il a expliqué qu'une mission de suivi-évaluation est actuellement en cours pour récupérer les fonds non utilisés de la première vague. Ces fonds seront ensuite redistribués pour financer les projets des jeunes entrepreneurs de la seconde vague.



Reconnaissant les inquiétudes des bénéficiaires, M. Abbas a réaffirmé l'engagement de l'équipe à trouver des solutions rapides : "Nous comprenons les inquiétudes des bénéficiaires et nous travaillons activement pour que les financements soient rapidement disponibles."



M. Mahamat Malloum Ali a abondé dans le même sens, soulignant l'urgence de la situation. Il a lancé un appel au ministre de la Jeunesse et des Sports, Abakar Djarma, lui demandant de s'impliquer personnellement pour trouver une solution durable au problème de financement. "Il est crucial que les lauréats de la seconde vague reçoivent leurs financements afin de mettre en œuvre leurs projets et contribuer au développement économique du pays", a-t-il plaidé.



Malgré les défis rencontrés, l'initiative "50 000 emplois décents pour les jeunes" demeure un programme ambitieux visant à stimuler l'entrepreneuriat et à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes tchadiens. Les efforts déployés pour mobiliser les fonds nécessaires et assurer le financement des projets des bénéficiaires sont des signes encourageants quant à la volonté des autorités de soutenir la jeunesse du pays.