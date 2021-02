Tchad : Des jeunes du Logone Occidental appellent Deby à se présenter à la présidentielle

Des jeunes de la province du Logone Occidental appellent à la candidature du Maréchal Idriss Deby Itno pour l’élection présidentielle de 2021.

Venus des quatre départements de la province, notamment le département de Ngueni, le département de la Dodjé, le département de Ngourkosso et le département de Lac Wey, à travers des organisations des Jeunes et associations, ces jeunes ont, d'une seule voix, appelé et réclamé avec insistance ce 3 février à Moundou, la candidature du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno à l’élection présidentielle d'avril 2021.



La préservation des acquis, la cohabitation pacifique, le vivre ensemble, la promotion des femmes et des jeunes, sont les principes qui les motivent pour ce choix. En marge de la visite du chef de l'État à Moundou, c'est à l'initiative de Casimir Yodoyman et de Mbaïramadji Désiré, que l'initiative a eu lieu.