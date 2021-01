Tchad : Des jeunes formés sur la citoyenneté et le développement local à Pala

Le Centre culturel Nicodème (CCN) de Pala forme des dizaines des jeunes dans différents domaines à Pala. Dans le cadre du projet, Accès des jeunes aux structures fiable, d’éducation et de formation (PAJASSEF phase 4), le CCN offre trois différents types de formations aux jeunes. Ces formations concernent notamment le parcours à la citoyenneté, le parcours en intégration au développement local et le parcours en communication.



Cette série de formations qu'organise le Centre culturel Nicodème s'étale sur une période de six mois. Elle est lancée depuis le 11 janvier dernier par le coordonnateur de ladite structure, Jérôme Vaidjoua. Pour lui, son institution veut exprimer à travers cette école du savoir, tout son intérêt à la formation humaine, intellectuelle et physique des jeunes.



En outre, cette initiative entre dans le cadre de la vision du diocèse de Pala qui veut faire de la jeunesse, une tranche de la population formée, éduquée et qui participe activement dans les actions de développement local. Selon Jérôme Vaidjoua, c'est depuis plus d'une décennie que le CCN de Pala œuvre dans le cadre de la formation des jeunes au développement local et à la communication de courte durée mais, dit-il, cela n'a pas donné des résultats escomptés. Il espère que la nouvelle politique pourra porter ses fruits au profit des jeunes participants.