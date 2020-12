Tchad : Des jeunes leaders interpellent le chef de l’Etat sur la situation à la FTFA

Suite à la situation délétère observée ces derniers mois au sein de Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), des leaders d’organisations de jeunes de football ont fait un point de presse hier mercredi 16 décembre 2020 au CEFOD. Selon leur porte-parole, Brahim Ramadan, la structure sportive est très affectée par le comportement de ses dirigeants, une situation qui est non conforme à l’éthique socioculturelle et aux nobles valeurs des Tchadiens.



En effet, c’est avec amertume que tout le mouvement sportif national vit la guéguerre qui existe entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, la tutelle, et la Fédération Tchadienne de Football Association. Cette mésentente qui ne se date pas d’aujourd’hui, est une honte pour le pays en général et le football tchadien en particulier, estiment les leaders jeunes. « Nous interpellons le Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l’Etat, chef du gouvernement de s’investir personnellement pour décanter cette situation », disent-ils. Ils estiment que la FTFA ne produit aucun résultat, et que leur seul déploiement visible est émaillé par des échecs connus de tous, avec à la clé, la volonté manifeste de s’opposer à tous les ministres qui tentent de redresser la fédération.



Pourtant, aujourd’hui, le Maréchal du Tchad a confié le département à un jeune qui est en train de faire ses preuves. A son actif, il y a l’assainissement du milieu jeune, en organisant le congrès du Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJ-T). Dans son action salvatrice d’assainissement de la fédération, « des mafieux s’organisent pour le faire tomber ». Les jeunes intercèdent donc auprès du président de la République, afin qu’il ne cède pas à la pression de la Fédération qui se dit proche de lui. Dans le cas contraire, estiment-ils, l’on assistera définitivement à la mort du football tchadien.